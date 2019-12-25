Неизвестный совершил развратные действия в отношении 13-летней около школы на Дачном проспекте

В полицию 3 марта обратилась социальный педагог школы.

Неизвестный совершил неё развратные действия в отношении школьницы на Дачном проспекте. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 3 марта обратилась социальный педагог школы, которая находится на Дачном проспекте. Она рассказала, что около 10:50 прямо у школы к 13-летней несовершеннолетней подошёл неизвестный и совершил в отношении неё развратные действия.

Имеется видеонаблюдение, просмотрено изъято. Приметы преступника: мужчина на вид 40 лет, рост 170-175 см, на лице щетина чёрного цвета, одет в серую куртку, на голове тёмная шапка.

Ранее курьер показывал половые органы несовершеннолетним на улице в Красносельском районе.

Фото: Piter.tv