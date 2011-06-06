Свыше 10 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти назначено пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Среди получателей - свыше 2,3 тысячи работающих отцов и порядка 200 бабушек и дедушек.

С начала 2024 года Отделение СФР по СПб и ЛО предоставили пособие по уходу за ребенком до полутора лет более чем 10 тысячам жителей региона. Среди получателей - свыше 2,3 тысячи работающих отцов и порядка 200 бабушек и дедушек.

Выплата устанавливается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица за последние 2 календарных года, но не менее установленной законом минимальной суммы. В 2024 году минимальное пособие составляет 9 227 рублей, максимальное - 49 123 рубля ежемесячно. В случае рождения двойни или тройни, сумма пособия увеличивается соответственно, но общий размер не может превышать 100% среднего заработка.

Для получения пособия необходимо подать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком работодателю. После передачи необходимых данных от работодателя в отделение СФР, выплата производится в течение 10 рабочих дней. Все последующие платежи осуществляются 8-го числа каждого месяца за предыдущий период.

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения в трудовое законодательство, согласно которым родители имеют право на получение пособия даже при досрочном выходе на работу. Это относится и к тем, кто работает на условиях неполного рабочего дня или удаленно.

Более подробную информацию можно узнать по телефону единого консультационного центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или на официальном сайте отделения.