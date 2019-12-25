Врач назвала наиболее полезные продукты перед вакцинацией от коронавируса

Перед вакцинацией медик советовала употреблять "вещества-партнеры": пробиотики и пребиотики.

Перед вакцинацией от коронавируса желательно есть продукты, которые помогут организму увеличить иммунный ответ на препарат. Список продуктов в интервью "Комсомольской правде" назвала врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова.

Перед вакцинацией медик советовала употреблять "вещества-партнеры": пробиотики и пребиотики.

Пребиотиков много в молочных продуктах, крупах, хлебе, кукурузе, горохе, фасоли, чесноке, бананах, артишоке.

Пробиотиков много в кисломолочных продуктах: кефире, ряженке, сырах, йогурте, мацони, рикотте. Вместе эти продукты могут восстановить микрофлору организма и избавить его от вредных бактерий.

Ранее другой диетолог рассказала, чем заменить колбасу и сосиски.

Фото: Piter.tv