На путях в Новом Петергофе найден мужчина: предположительно он был сбит поездом

Жертва не выжила: он скончался по дороге в больницу.

Вечером 30 августа на железнодорожных путях около станции "Новый Петергоф" был найден мужчина. По предположениям очевидцев, его сбил электропоезд. Однако, другие усомнились в правдивости данного заключения: в данном случае машинист сообщил бы о случившемся.

На вид пострадавшему было около 35-40 лет. К моменту приезда бригады скорой помощи он еще был жив. Его экстренно погрузили в карету медиков, но петербуржец скончался в дороге от полученных ранее травм. Известно, что тело находилось около половины восьмого вечера вблизи кузницы Ирис.

Местные жители отметили, что на путях передвигаются исключительно маневренные тепловозы. Их график движения достаточно редок, а скорость не позволяет сбить человека. В ситуации будет разбираться полиция.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб