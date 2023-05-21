Рота Колобанова из 5 танков уничтожила в бою 19 августа 1941 года колонну фашистской бронетехники из 43 машин, сам командир подбил 22 вражеских танка.

В Войсковицах на мемориале Зиновия Колобанова заменят танк ИС-2 на исторический КВ-1, на котором в действительности совершил подвиг советский танкист. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Мы давно хотели восстановить справедливость, чтобы на постаменте стояла именно та машина, на которой воевал Колобанов. Этот танк уникален: дополнительная броня позволила ему выдержать 156 прямых попаданий. Теперь он займёт своё место в Войсковицах, а нынешний памятный танк будет передан в музей "Битва за Ленинград" имени Зиновия Колобанова. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В музее "Битва за Ленинград" в Войсковицах на экспозиции представлены более 10 тысяч объектов — от восстановленной бронетехники и артиллерии до авиации, поднятой с болот и озёр Ленинградской области.

Видео: Telegram/ Александр Дрозденко