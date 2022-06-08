На Марсовом поле можно будет отправить праздничную открытку в любую точку России

Акция пройдёт в рамках исторического выставочного проекта "30 картин из жизни Петра Великого. 2022".

В рамках исторического выставочного проекта "30 картин из жизни Петра Великого. 2022" Почта России подарит возможность отправить праздничную открытку из Петербурга в любой конец России.

С 9 июня по 9 августа на Марсовом поле развернется масштабный исторический выставочный проект "30 картин из жизни Петра Великого. 2022". Он приурочен к 350-му юбилею Петра I и представляет собой реконструкцию выставки 1872 года.

Посетители выставки смогут не только посмотреть картины о свершениях императора, но и отправить бесплатно по почте юбилейную открытку в любую точку России. Акция будет действовать 9-12 июня, 8-10 июля, 6-9 августа, взять открытку можно в информационном павильоне. Количество открыток ограничено.

Видео: 30paintings.ru