В Сосновом Бору задержали подозреваемого, который под действием наркотиков зарубил топором знакомого

Убийство произошло в апреле 2020 года.

В Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в апреле 2020 года. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 28 апреля 2020 года обратился М., который рассказал, что в квартире дома 29 по проспекте Героев в городе Сосновый Бор он обнаружил труп 37-летнего А.

Полицейские нашла труп А. с рубленными ранами лобной и теменной части головы.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 марта 2021 года по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний Д. Он изобличен в том, что 26 апреля 2020 года, находясь в наркотическом опьянении, на почве внезапно возникшей неприязни, нанес не менее 3 ударов топором в область головы А.

Ранее в Кингисеппе нашли гниющий труп пенсионерки со сломанной челюстью.

Фото: Piter.tv