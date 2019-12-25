В Сосновом Бору задержали подозреваемого, который под действием наркотиков зарубил топором знакомого

В Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в апреле 2020 года. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 28 апреля 2020 года обратился М., который рассказал, что в квартире дома 29 по проспекте Героев в городе Сосновый Бор он обнаружил труп 37-летнего А.
Полицейские нашла труп А. с рубленными ранами лобной и теменной части головы.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 марта 2021 года по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний Д. Он изобличен в том, что 26 апреля 2020 года, находясь в наркотическом опьянении, на почве внезапно возникшей неприязни, нанес не менее 3 ударов топором в область головы А.
Ранее в Кингисеппе нашли гниющий труп пенсионерки со сломанной челюстью.
Фото: Piter.tv
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