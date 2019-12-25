Мошенник продал пенсионерке две искусственные шубы и пять комплектов белья за 150 тысяч рублей

Подозреваемого оперативно задержали.

Сотрудники полиции Приморского района задержали злоумышленника, продавшего пенсионерке две искусственные шубы и пять комплектов белья за 150 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 29 сентября обратилась 70-летняя пенсионерка. Она сообщила, что на Омской улице к ней подошел мужчина и предложил купить комплекты постельного белья и шубы из искусственного меха. Женщина ответила, что деньги у нее находятся дома. Придя домой, пенсионерка передала продавцу 1400 долларов США и 50 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В четверг, 30 сентября, в Рыбацком оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Ставрополья. Подозреваемый задержан.

Ранее двое мошенников продали 88-летнему жителю Колпино бензопилу за 250 тысяч рублей.

Фото: pexels; МВД