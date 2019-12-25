Петербургская полиция предупредила школьников о схеме мошенничества в приложениях для знакомств

Одним из этапов схемы является требование отправки геолокации новым знакомым якобы для оценки расстояния.

Петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества. Преступники нацеливаются конкретно на несовершеннолетних, используя онлайн-сервисы знакомств. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ про Петербургу и Ленобласти.

Одним из этапов схемы является требование отправки геолокации новым знакомым якобы для оценки расстояния. Получив координаты жертвы, мошенники переходят к следующей стадии атаки.

Далее подростку поступает тревожное видео, в котором актёр, одетый в форму военнослужащего Вооружённых сил Украины, утверждает, что по указанным координатам будут произведены ракетные обстрелы и авиаудары. Вслед за этим совершается звонок от фальшивого сотрудника специальных служб, который грозит ребёнку судебным разбирательством и требованием записать на камеру доступ к родительским банковским приложениям.

Другой распространённый сценарий включает требования передать ценное имущество курьерам, находящимся неподалёку от дома потерпевшего.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют родителям и подросткам проявлять осторожность и воздерживаться от передачи личной информации посторонним лицам. Особенно опасно отправлять кому-либо своё местоположение. Безопаснее пользоваться проверенными платформами для знакомства и внимательно относиться к любым запросам от незнакомцев.

Ранее мы сообщили о том, что житель Пикалево задержан за техобслуживание украинских мошенников.

Фото: Piter.TV