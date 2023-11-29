В Петербург поставили мороженое со стеклом

Стеклянных осколков наглоталась туристка из Барнаула.

В Петербург поставили мороженое со стеклянными осколками. Испорченный продукт обнаружила туристка из Барнаула во время прогулки на теплоходе, пишет 78.ru.

Выяснилось, что десерт со стеклом оказался в Северной столице из Вологодской или Ярославской области. Мороженое упаковали и отправили поставщику в пластиковых контейнерах. Для того, чтобы что-то попало внутрь, необходимо было открыть коробку.

Путешественница наглоталась стеклянных осколков, когда ела мороженое, катаясь на теплоходе "Астра". Девушка предположила, что на зубах хрустит лед, поэтому съела его вместе с десертом. Позже туристка пожаловалась на плохое самочувствие.

Пострадавшую осмотрели врачи, ей сделали гастроскопию, однако осколков в кишечнике не обнаружили. Детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что поставщик питания выплатит петербургским школьникам компенсацию за отравление.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)