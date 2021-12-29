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Молодежь Ленобласти приглашают участвовать во Всероссийском творческом конкурсе "Образ Петра Великого"
Сегодня, 10:06
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Молодежь Ленобласти приглашают участвовать во Всероссийском творческом конкурсе "Образ Петра Великого"

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Принять участи в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что местная молодежь от 14 до 35 лет может принять участие в творческом конкурсе, приуроченном к 350-летию со дня рождения Петра I. Конкурс проводит Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры России. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте великийпетр.рф. Всего подготовили шесть номинаций: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, стрит-арт произведения (граффити, различные скульптурные инсталляции), либо участник может предложить новые формы, подразумевающие работы с использованием IT-технологий, в том числе видео- и анимационные ролики. 

Конкурс пройдет в два этапа, а конечные результаты объявят 15 сентября. Победителей ожидают планшеты и денежные вознаграждения.

Фото: Pexels

Теги: всероссийский творческий конкурс, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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