Эксперт рассказала, могут ли продукты из супермаркета и БАДы продлить жизнь

Специалист отметила, что по данным ВОЗ, здоровье людей зависит от образа жизни и социальных условий на 50-55%, на 20-22% – от генетических факторов, на 19-20% – от окружающей среды и на 7-10% – от уровня системы здравоохранения и качества медпомощи.

Считается, что правильное и здоровое питание обеспечивает продолжительность и хорошее качество жизни. Достаточно ли для этого обычных продуктов из супермаркета и витаминов из аптеки, "Аргументам и фактам" рассказала доцент факультета биотехнологий Университета ИТМО, научный сотрудник МНЦ "Биотехнологии третьего тысячелетия", академик Академии продовольственной безопасности РФ Людмила Надточий.

Специалист отметила, что по данным ВОЗ, здоровье людей зависит от образа жизни и социальных условий на 50-55%, на 20-22% – от генетических факторов, на 19-20% – от окружающей среды и на 7-10% – от уровня системы здравоохранения и качества медпомощи. То есть образ жизни человека является наиболее значимым фактором. При этом из-за высокой доли рафинированной еды (сладости, полуфабрикат и т.д.), довольно сложно добиться сбалансированного питания. Что касается БАД, то не все минералы и витамины в таблетках имеют высокую степень усвояемости.

Поэтому ученые из ИТМО, в том числе разработали функциональные продукты питания для предотвращения ряда неинфекционных заболеваний. Технологии позволяют включить биологически активные вещества природного происхождения в состав массовых продуктов. При этом по потребительским качествам они не отличаются от традиционных, но имеют профилактический эффект относительно нейродегенеративных заболеваний (деменций, болезней Паркинсона, Альцгеймера и др.). Например, функциональный йогурт включает в состав традиционную кисломолочную основу и комплексную функциональную добавку в виде нанокапсул, которые незаметны потребителю.

В разработках Петербург уже сотрудничает с учеными из Франции, Португалии и Швеции. Людмила Надточий считает, что будущее именно за функциональными продуктами питания.

Ранее диетолог дала рекомендации по употреблению молочной продукции.

Фото: Piter.tv