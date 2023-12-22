Спектакль "Мизантроп"

Мизантропов всегда обвиняют в пессимизме и вечном недовольстве всем и всем. Но ведь у них есть душа, чувства. Возможно, мизантроп – это идеалист, мир которого рухнул… Но даже в душе холодного и циничного человека есть огонек надежды на светлое будущее.
И это спектакль о любви, которая появилась в жизни нелюдимого человека. Постановка будет понятна тем, кто устал видеть фальшиво-счастливых людей и хочет остаться собой.
Классика без вольных интерпретаций оправдывает ожидания самых суровых зрителей. Не зря спектакль стал лауреатом театральной премии "Золотой Софит" в четырех номинациях:
- "Лучшая женская роль"
- "Лучший спектакль на большой сцене"
- "Лучший режиссер"
- "Лучшая работа художника по костюмам".
А выразительный и искренний Владимир Крылов никогда не остается без комплиментов за роль Альцеста после каждого спектакля. И отдельной похвалы заслуживает перевод стихов.
Фото: ВКонтакте / Театр им. Комиссаржевской (Олег Стефанцов)
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