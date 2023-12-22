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Спектакль "Мизантроп"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Мизантроп"

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Комедию покажут в Театре им. Комиссаржевской 17 января. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Мизантропов всегда обвиняют в пессимизме и вечном недовольстве всем и всем. Но ведь у них есть душа, чувства. Возможно, мизантроп – это идеалист, мир которого рухнул… Но даже в душе холодного и циничного человека есть огонек надежды на светлое будущее. 

И это спектакль о любви, которая появилась в жизни нелюдимого человека. Постановка будет понятна тем, кто устал видеть  фальшиво-счастливых людей и хочет остаться собой. 

Классика без вольных интерпретаций оправдывает ожидания самых суровых зрителей. Не зря спектакль стал лауреатом театральной премии "Золотой Софит" в четырех номинациях:

  • "Лучшая женская роль"
  • "Лучший спектакль на большой сцене"
  •  "Лучший режиссер"
  •  "Лучшая работа художника по костюмам".

А выразительный и искренний Владимир Крылов никогда не остается без комплиментов за роль Альцеста после каждого спектакля. И отдельной похвалы заслуживает перевод стихов.

Фото: ВКонтакте / Театр им. Комиссаржевской (Олег Стефанцов)

Теги: мизантроп, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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