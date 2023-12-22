Спектакль "Мизантроп"

Комедию покажут в Театре им. Комиссаржевской 17 января. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Мизантропов всегда обвиняют в пессимизме и вечном недовольстве всем и всем. Но ведь у них есть душа, чувства. Возможно, мизантроп – это идеалист, мир которого рухнул… Но даже в душе холодного и циничного человека есть огонек надежды на светлое будущее.

И это спектакль о любви, которая появилась в жизни нелюдимого человека. Постановка будет понятна тем, кто устал видеть фальшиво-счастливых людей и хочет остаться собой.

Классика без вольных интерпретаций оправдывает ожидания самых суровых зрителей. Не зря спектакль стал лауреатом театральной премии "Золотой Софит" в четырех номинациях:

"Лучшая женская роль"

"Лучший спектакль на большой сцене"

"Лучший режиссер"

"Лучшая работа художника по костюмам".

А выразительный и искренний Владимир Крылов никогда не остается без комплиментов за роль Альцеста после каждого спектакля. И отдельной похвалы заслуживает перевод стихов.

Фото: ВКонтакте / Театр им. Комиссаржевской (Олег Стефанцов)