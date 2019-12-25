На экотропе "Лукоморье" в Приморском районе прошел митинг чучел

Жильцы требуют изменить законодательство, связанное с межеванием индивидуального жилищного строительства.

Жители ЖК "Прибрежный квартал" в Лисьем Носу провели митинг чучел. Организаторы отмечают, что он прошел с соблюдением эпидемиологических требований, так как людей на нем не присутствовали.

Лицами чучел на экотропе "Лукоморье" стали фотографии собственников недвижимости. Таким образом они выразили свое недовольство застройщиком, а именно — межеванием индивидуального жилищного строительства.

Из-за кривых законов, застройщик так размежевал свой ИЖС участок, что проданные нам земли оказались в плотном кольце его личной земли. Законы разрешают одни ИЖС участки окружать другими. Окруженные участки оказываются буквально в блокаде и лишены многих прав свободно стоящих земель. Так, подъезд на окружённые участки надо согласовывать с соседом, прокладку сетей и подключение, также согласовывать с соседом. говорится в обращении недовольных жителей.

Петербуржцы требуют изменить законодательство и принудительно изымать проезды у владельцев земель, чья территория находится вокруг чужого участка. Они отмечают, что находятся в конфликтных отношениях с застройщиком и никак не могут улучшить условия своей жизни.

Фото: предоставлено читателями