Между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей на КАД на десять дней перекроют две полосы

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

В субботу, 5 марта, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что на КАД из-за дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны и транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей (км 59+690 внутреннего кольца) перекроют две полосы движения.

Специалисты будут ремонтировать деформационный шов с 6 по 16 марта, из-за чего третью и четвертую полосы перекроют, а на первой и второй полосах введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтируют световую сигнализацию. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены.

На КАД в районе вантового моста и развязки с Октябрьской набережной ограничат скоростной режим.

Фото: Piter.tv