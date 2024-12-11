Пешие инспекторы ГЦУП проводят рейды в зоне платной парковки ежедневно с 8:00 до 20:00.

Более 500 машин с закрытыми номерами было зафиксировано в зоне платной парковки в Петербурге в новогодние праздники. Об этом рассказали в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

С 1 по 8 января 2025 года специалисты Городского центра управления парковками очистили номера 552 автомобилей от посторонних предметов, препятствующих автоматической фиксации нарушений в зоне платной парковки. Также было проведено 223 профилактические беседы о правилах парковки в историческом центре Петербурга.

Пешие инспекторы ГЦУП проводят рейды в зоне платной парковки ежедневно с 8:00 до 20:00.

Штраф за нарушение правил парковки составляет 3000 рублей. Оплатить его необходимо в течение 60 дней по реквизитам, указанным в постановлении. В противном случае, штраф будет удвоен в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV