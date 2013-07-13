Маркетолог рассказала, на что обратить внимание при покупке продуктов

Речь шла об этикетках.

Предприниматель и маркетолог Елена Карлышева отметила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что сейчас в России пристально следят за тем, что указано на этикетках, но производители все же пытаются спрятать изъяны.

Так, например, некоторую информацию печатают маленьким шрифтом.

Самое главное, на что я советую обращать внимание — это сроки хранения. Если вы берете замороженную продукцию, посмотрите — все, что хранится в заморозке более 6 месяцев, подумайте, нужно ли вам покупать такой продукт. Елена Карлышева.

По словам специалиста, заморозка — это современный метод. Те, кто хотят сэкономить, могут покупать замороженную продукцию.

Также Карлышева прокомментировала наличие буквы "Е" в составе. Нужно смотреть, чтобы не было много разных "Е", но совсем без них — никак, так как продукты будут портиться.

Фото: Piter.tv