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Маркетолог рассказала, на что обратить внимание при покупке продуктов
Сегодня, 16:55
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Маркетолог рассказала, на что обратить внимание при покупке продуктов

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Речь шла об этикетках.

Предприниматель и маркетолог Елена Карлышева отметила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что сейчас в России пристально следят за тем, что указано на этикетках, но производители все же пытаются спрятать изъяны.

Так, например, некоторую информацию печатают маленьким шрифтом. 

Самое главное, на что я советую обращать внимание — это сроки хранения. Если вы берете замороженную продукцию, посмотрите — все, что хранится в заморозке более 6 месяцев, подумайте, нужно ли вам покупать такой продукт.

Елена Карлышева.

По словам специалиста, заморозка — это современный метод. Те, кто хотят сэкономить, могут покупать замороженную продукцию. 

Также Карлышева прокомментировала наличие буквы "Е" в составе. Нужно смотреть, чтобы не было много разных "Е", но совсем без них — никак, так как продукты будут портиться. 

Фото: Piter.tv

Теги: магазин, продукты, этикетка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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