Маркетолог рассказала, на что обратить внимание при покупке продуктов

Предприниматель и маркетолог Елена Карлышева отметила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что сейчас в России пристально следят за тем, что указано на этикетках, но производители все же пытаются спрятать изъяны.
Так, например, некоторую информацию печатают маленьким шрифтом.
Самое главное, на что я советую обращать внимание — это сроки хранения. Если вы берете замороженную продукцию, посмотрите — все, что хранится в заморозке более 6 месяцев, подумайте, нужно ли вам покупать такой продукт.
Елена Карлышева.
По словам специалиста, заморозка — это современный метод. Те, кто хотят сэкономить, могут покупать замороженную продукцию.
Также Карлышева прокомментировала наличие буквы "Е" в составе. Нужно смотреть, чтобы не было много разных "Е", но совсем без них — никак, так как продукты будут портиться.
Фото: Piter.tv
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