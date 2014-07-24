Экс-замглавы Минпросвещения стала фигурантом дела о хищении 50 миллионов рублей

Ракова занимала пост заместителя министра просвещения в 2019 году.

Бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По предварительным данным, ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Контакты были заключены в 2019 году.

Дело, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает источник ТАСС. Следователи провели допрос с подозреваемой.

В данный момент Ракова занимает должность вице-президента Сбербанка. Однако в организации отметили, что претензии правоохранительных органов к Раковой не связаны с ее работой в Сбербанке.

Ранее стало известно, что Минюст включил проект "ОВД-Инфо" и "Медиазону" в реестр иноагентов.

Видео: Telegram / РИА Новости