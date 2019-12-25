Названы лучшие замороженные продукты для здорового питания

Хотя многие негативно относятся к замороженным ягодам, доктор Сима Сарин утверждает, что заблуждение.

Врачи рассказали, какие замороженные фрукты и овощи могут стать хорошей альтернативой свежим продуктам в зимнее время. Об этом сообщило издание EatThisNotThat!.

Самыми полезными считаются замороженные соевые бобы, ягоды и овощной набор для жаркого. Соевые бобы является источником клетчатки, белка, витамина К, фолиевой кислоты, железа, магния, марганца.

Хотя многие негативно относятся к замороженным ягодам, доктор Сима Сарин утверждает, что заблуждение. Ягоды не теряют полезных свойств и из них сразу можно сделать холодный смузи, без добавления льда.

Замороженные овощи для жаркого также не хуже свежих и помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Однако, нужно смотреть, чтобы в составе замороженных овощей не было соли.

Ранее врач раскритиковал употребление настоек для защиты от коронавируса.

Фото: pixabay