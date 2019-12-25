Блинкен: стабильность в Европе поставлена под угрозу

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что стабильность в Европе поставлена под угрозу из-за проведения российской стороной специальной военной операции на Украине. Такие сведения чиновник привел во время своей пресс-конференции, которая проводилась в Брюсселе.
Мы находимся в Брюсселе в решающие времена. Основанный на правилах международный порядок…подвергается испытанию неспровоцированным и неоправданным вторжением.
Энтони Блинкен, госсекратерь США
В Вашингтоне призывают Россию остановить миссии рядом с украинскими атомными объектами. Блинкен уточнил, что Кремль должен немедленно прекратить все атаки на близлежащей территории, а также предоставить гражданским сотрудникам на АЭС самим выполнять работу по охране и безопасности объектов. Аналогичной позиции придерживаются и в МАГАТЭ.
Небензя заявил об отсутствии угроз безопасности энергоблоков ЗАЭС.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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