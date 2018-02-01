Куда сходить в Петербурге 2 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

2 февраля в Петербурге можно насладиться джазом в живом исполнении, получить эстетическое удовольствие от выставки Ашота Нерсесяна, помочь своим детям (а может и друзьям) выбрать профессию, посвятить всю ночь кино и многое другое.

Джазовые концерты в Azzurro jazz café

Вечер пятницы можно закончить в уютном джаз-клубе, поужинать и насладиться музыкой в живом исполнении. Завтра, 2 февраля джаз можно будет послушать в исполнении трио Дмитрия Попова. В программе вечера можно будет услышать ритмы бессмертных хитов, каверы на мировые хиты, звуки контрабаса и кларнета, фортепиано и саксофона, а также всё это в сопровождении звучным профессиональным вокалом. Если вы открыты для новых впечатлений, то смело отправляйтесь в клуб с живой музыкой.

Где: Большой проспект ПС, 38-40

Когда: с 1 по 16 февраля, в 20.00

Билеты: вход свободный; сумму среднего чека уточняйте у персонала

Выствавка "Дорогие сердцу нити"

Завтра состоится открытие выставки петербургского художника Ашота Нерсесяна "Дорогие сердцу нити". Здесь можно будет окунуться в мир любви, важных людей и событий. "Это очень важные для каждого люди или события, зачастую разбросанные во времени, но с которыми нас связывают дорогие сердцу нити" - говорит автор о своем творчестве, представленном на выставке.

Где: творческий кластер "Артмуза", 13 линия В. О., 70-72

Когда: со 2 февраля по 1 марта

Билеты: бесплатно

Фестиваль UNIFEST

Для школьников и их родителей сеть образовательных центров "Юниум" проводит творческий фестиваль. Здесь Вы сможете узнать как же правильно выбрать профессию, как разваить идеальную память, а также ученики смогут продемонстрировать ораторские навыки. Крому того в программе: выступления в формате TED и фотовыставка.

Где: улица Большая морская, 18

Когда: 2 и 3 февраля, с 17.00 до 20.00

Билеты: бесплатно

Спектакль "Даниил Хармс. Маршрут № 2"

"Маршрут № 2" — это трехчастный променад-перформанс, режиссёра Степана Пектеева, который посвящен и связан с личностью и судьбой Даниила Хармса. Проходя по маршруту, зрители побывают в необычных местах и сами поучаствуют в нескольких эпизодах постановки.

Эксперты фестиваля "Золотая Маска" назвали спектакль одним из самых заметных в сезоне 2016-2017.

Где: Невский проспект, 22-24

Когда: 2 февраля в 18.00, 3 и 4 февраля в 15.00

Билеты: 600 рублей

Киноночи в "Люмьер-Холле"

Для любителей трилогии "Назад в будущее" есть возможность поностальгировать и весело провести ночь пятницы в "Люмьер-Холле". В Вашем распоряжении в зале мультимедийного кинотеатра, комфортная обстановка; пространство, наполненное творчеством и удобные пуфики, на который можно лежать.

Где: Набережная обводного канала, 74А

Когда: каждую пятницу и субботу в 23:55

Билеты: от 400 до 600 рублей

Фото: открытые источники

Видео: Azzurro jazz café