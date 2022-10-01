Дом на улице Ветеранов кишит крысами

На улице Ветеранов в доме № 82 образовалось "крысиное королевство". Жительница района рассказала, что дом кишит грызунами, которые пугают жильцов. В tg-канале "Раньше всех. Петербург" появилось видео с особями, которых кто-то "подвесил" на двери подъезда.
Со слов жителей, опасно ходить даже по лестнице: крысы бегут следом и нападают.
Очевидец
Женщина призвала управляющую компанию заняться работой и решить проблему. Она попросила привести в порядок дом.
Ранее на Piter.tv: самец дикой крысы ворвался в квартиру к домашней подруге и подарил ей потомство.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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