Дом на улице Ветеранов кишит крысами

Около подъезда жительница района обнаружила мертвых грызунов, которых кто-то "подвесил".

На улице Ветеранов в доме № 82 образовалось "крысиное королевство". Жительница района рассказала, что дом кишит грызунами, которые пугают жильцов. В tg-канале "Раньше всех. Петербург" появилось видео с особями, которых кто-то "подвесил" на двери подъезда.

Со слов жителей, опасно ходить даже по лестнице: крысы бегут следом и нападают. Очевидец

Женщина призвала управляющую компанию заняться работой и решить проблему. Она попросила привести в порядок дом.

Ранее на Piter.tv: самец дикой крысы ворвался в квартиру к домашней подруге и подарил ей потомство.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург