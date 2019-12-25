Вместе с крысами на мусор набегут норки: Пригожин поддержал иронизирующих петербуржцев

В комментариях в социальных сетях горожане иронизируют по поводу системных проблем в Петербурге, однако все-таки настроены позитивно.

Жители Северной столицы с иронией относятся к системным провалам градоначальника Александра Беглова. Несмотря на снежный коллапс, рост популяции крыс и низкие темпы реализации транспортной реформы, петербуржцы с юмором относятся в неспособности губернатора наладить работу комитетов.

В комментариях в социальных сетях горожане иронизируют по поводу системных проблем в Петербурге, однако все-таки настроены позитивно.

Ну подумайте сами! Вместе с крысами на мусор набегут норки. Можно будет шубы делать. А по развалинам можно экскурсии водить".

Депрессивный? Ну это как посмотреть. У нас во дворе зимой каток бесплатный, летом — пруд. Настоящий дзен и единение с природой, – отметили петербуржцы

Предприниматель Евгений Пригожин отметил провалы губернатора Беглова и в таком же ироничном тоне ответил "поддерживающим" градоначальника петербуржцам. Отметим, что подобная бурная реакция общественности была вызвана интервью бизнесмена порталу "Мойка 78".

Я полностью согласен с петербуржцами, ведь проблемы, которые создает городу губернатор, во многом позитивные. Благодаря ему и норковые шубы у нас будут бесплатные, и снега, наконец-то, зимой достаточно, – отметил предприниматель

Пригожин акцентировал внимание на том, что Северная столица страдает из-за снегопадов даже в конце апреля. По всей видимости, метели продляться до самого августа. Зато, у горожан не будет проблем с лепкой снеговиков, однако и с ними наблюдается особая ситуация.

Благодаря огромному количеству грязи снеговики в Петербурге получились афроамериканские. И из-за этого вы видели, чем на Украине все закончилось – пришлось этих снеговиков обратно тонким слоем по асфальту раскатывать, – резюмировал предприниматель

Фото: pexels