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Житель Твери украл книги по "Гарри Поттеру" и 56 плиток шоколада в Петербурге
Сегодня, 23:20
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Житель Твери украл книги по "Гарри Поттеру" и 56 плиток шоколада в Петербурге

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В отношении поклонника известной книжной серии возбудили уголовное дело.

Житель Тверской области украл из магазинов Санкт-Петербурга несколько книг из серии романов о Гарри Поттере и 56 плиток шоколада, которые впоследствии продавал случайным прохожим. Об одиозном происшествии рассказали в "Фонтанке".

Как докладывают в издании, любимые книги уроженец Твери "приобрел" еще в апреле текущего года и оставил у себя для ознакомления. А вот шоколадки он своровал накануне. На протяжение трех дней он собирал нужное количество, но в итоге был пойман правоохранителями.

Рассмотрение возбужденного в отношении поттеромана уголовного дела будут рассматривать в суде Калининского района.

Ранее мы сообщали, что пожилая жительница города Пушкина получит 200 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре. Выплату пенсионерке назначили благодаря исковому заявлению, которое направил в суд местный прокурор.

Фото: Piter.TV

Теги: возбуждение уголовного дела, гарри поттер, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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