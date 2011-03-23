Житель Твери украл книги по "Гарри Поттеру" и 56 плиток шоколада в Петербурге

Житель Тверской области украл из магазинов Санкт-Петербурга несколько книг из серии романов о Гарри Поттере и 56 плиток шоколада, которые впоследствии продавал случайным прохожим. Об одиозном происшествии рассказали в "Фонтанке".
Как докладывают в издании, любимые книги уроженец Твери "приобрел" еще в апреле текущего года и оставил у себя для ознакомления. А вот шоколадки он своровал накануне. На протяжение трех дней он собирал нужное количество, но в итоге был пойман правоохранителями.
Рассмотрение возбужденного в отношении поттеромана уголовного дела будут рассматривать в суде Калининского района.
Ранее мы сообщали, что пожилая жительница города Пушкина получит 200 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре. Выплату пенсионерке назначили благодаря исковому заявлению, которое направил в суд местный прокурор.
Фото: Piter.TV
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