В Купчино курьера избили и ранили за отказ дать самокат

Молодые люди напали на сотрудника доставки, отказавшегося одолжить средство передвижения.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга курьер службы доставки стал жертвой нападения при попытке защитить личный самокат. Инцидент произошёл 7 июля около 16:00 у перекрёстка улиц "Купчинская" и "Пловдивская". Как стало известно "Фонтанке" 8 июля, 23-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что группа неизвестных нанесла ему телесные повреждения и применила в отношении него аэрозольное средство.

Прибывшим на место полицейским потерпевший объяснил, что конфликт возник после того, как несколько молодых людей потребовали у него самокат, чтобы прокатиться. Получив отказ, они начали его избивать. Пресс-служба "ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области"

Сотрудники полиции оперативно установили предполагаемых участников инцидента возле дома № 5 по Купчинской улице. По информации "Фонтанки", среди них — 23-летний житель Петербурга, 18-летняя уроженка Липецкой области, её 17-летний знакомый и 14-летний подросток из Москвы.

По предварительным сведениям, аэрозольным устройством марки "Пионер" воспользовался самый младший из группы. Баллон был изъят, а подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Один из участников передан родителям, двое совершеннолетних доставлены в отдел полиции для разбирательства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство"

Ранее молодые люди избили курьера на юге Петербурга.

Фото: Комитет по транспорту