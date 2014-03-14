Коронавирус в Петербурге, новости: свернули койки, открылся новый пункт вакцинации

Piter.TV собрал в один материал главные новости дня по коронавирусу.

Сколько привитых от коронавируса петербуржцев заболели в ноябре? Как пожилым людям привиться от COVID-19 на дому? Сколько в Петербурге работает мобильных пунктов вакцинации? Какие вакцины разрабатывает НИЦ имени Чумакова? Сколько в Петербурге развернуто коек для больных ковидом? Piter.TV собрал в один материал главные новости дня по коронавирусу.

В Комздраве рассказали, сколько привитых петербуржцев заболели COVID-19 в ноябре

С 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов войн поступили 1404 больных ковидом, из них 289 привитых пациентов (половина привита первым компонентом вакцины). В Покровскую больницу поступили 700 человек, из которых привиты 137 человек – 19% от общего числа поступивших. В больницу Святого Георгия поступили 663 петербуржца, из них 156 вакцинированных, из которых 130 с завершенным циклом вакцинации. В медучреждении умер один пациент, вакцинированный в феврале этого года. Причиной смерти стала тяжелая соматическая патология.

В Петербурге сократили количество коек для больных коронавирусом

Комитет по здравоохранению принял решение уменшить количество коек для больных коронавирусом. Однако решение свое ведомство никак не прокомментировало. В "Ленэкспо" их число уменьшено на 200, в Госпитале для ветеранов войн – на 400. Раньше в Петербурге было развернуто 9 488 коек, сегодня – 8 888.

Почти 7 тысяч пожилых петербуржцев завершили цикл вакцинации от COVID-19 на дому

С апреля этого года завершили цикл вакцинации от коронавируса на дому 6 955 петербургских пенсионеров. Смольный особое внимание уделяет пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания. Комитет поручил администрациям районов выделить для них дополнительные талоны для вакцинации, а также прививочные кабинеты. Вызвать врача на дом можно через службу 122 или портал "Здоровье петербуржца".

В Центральном районе Петербурга появился новый мобильный пункт вакцинации

Пункт открыли в стоматологической поликлинике №9, расположенной на улице Чайковского. Он работает на базе городской поликлиники №37. Записаться на вакцинацию можно на портале "Здоровье петербуржца" или же через службу 122. Сегодня в Петербурге работают 177 пунктов вакцинации во всех районах города и 47 мобильных пунктов.

Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса

В настоящее время специалисты разрабатывают две вакцины – "КовиВак дельта моно" и "КовиВак Комби" на основе дельта-штамма коронавируса. По мнению медиков, при ревакцинации от ковида и формированию иммунитета возможна комбинация вакцин разных типов, на различных платформах. Первая же вакцина – "КовиВак" пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших прививку другим препаратом для профилактики коронавирусной инфекции.

Фото: Piter.TV