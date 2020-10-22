На крыше Hi-Hat 10 июня выступит рок-группа "Полюса"

В качестве музыкального сюрприза коллектив подготовил для своих слушателей новую программу.

На панорамной крыше Hi-Hat с видом на Ботанический сад 10 июня состоится концерт рок-группы "Полюса", приуроченный к дню рождения группы. В качестве музыкального сюрприза коллектив подготовил для своих слушателей новую программу, коллектив выступит в расширенном составе.

За годы существования рок-группа "Полюса" сумела создать собственную вселенную музыки: сказочных персонажей, роботов, киборгов, лирических героинь и просто влюбленных.

"Полюса" — это свобода от жанровых канонов и прочих ограничителей, сплав ненавязчивой электроники и гитарного инди-рока.

Фото: пресс-служба HI-HAT