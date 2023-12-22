Концерт Пелагеи

В БКЗ "Октябрьский" 20 января выступит Пелагея. Концерт начнется в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

Группа "Пелагея" исполнит любимые хиты фанатов в актуальных аранжировках. Артистку уже давно называют "национальным достоянием России". С детства певица радует публику своим исполнением народной песни. На этот раз артистка споет русские, казачьи песни в рок-обработке и авторские хиты в стиле русского фолк-рока.

Группа "Пелагея" обращается к разным жанрам — от позитивного диско до психоделического арт-рока, возвращая современным людям традиционный русский мотив.

Фото: ВКонтакте / БКЗ Октябрьский