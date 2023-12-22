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Большой концерт группы "СерьГа"
Сегодня, 20:00
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Большой концерт группы "СерьГа"

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Концерт состоится 23 февраля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Сергей Галанин и группа "СерьГа" за почти 30 лет своего существования стали по-настоящему любимыми и близкими многим людям, а песни коллектива знают все от мала до велика. 

Группа "СерьГа" была основана в 1994-м году рок-музыкантом, автором популярных хитов "Страна Чудес", "А что нам надо", "Спокойной ночи" и многих других, одним из участников и создателей группы "Бригада С" Сергеем Галаниным. Буквально с первых концертов группа стала одной из самых любимых и востребованных среди поклонников качественной рок-музыки. 

Вы услышите 23 февраля и любимые песни, и совсем новые композиции. 

Фото: ВКонтакте/ Клуб Космонавт

Теги: группа серьга, серьга
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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