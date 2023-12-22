Большой концерт группы "СерьГа"

Концерт состоится 23 февраля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Сергей Галанин и группа "СерьГа" за почти 30 лет своего существования стали по-настоящему любимыми и близкими многим людям, а песни коллектива знают все от мала до велика.

Группа "СерьГа" была основана в 1994-м году рок-музыкантом, автором популярных хитов "Страна Чудес", "А что нам надо", "Спокойной ночи" и многих других, одним из участников и создателей группы "Бригада С" Сергеем Галаниным. Буквально с первых концертов группа стала одной из самых любимых и востребованных среди поклонников качественной рок-музыки.

Вы услышите 23 февраля и любимые песни, и совсем новые композиции.

Фото: ВКонтакте/ Клуб Космонавт