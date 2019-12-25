Охотовед сказал, как вести себя при встрече с медведем

Популяция медведей растет, и периодически они выходят из леса.

Охотовед Валерий Кузенков рассказал, как вести себя при встрече с медведем. В Ленобласти участились случаи, когда косолапые заходили к людям.

В интервью "Невским Новостям" специалист сказал о том, что таким образом животные ищут себе еду. Ситуация с пропитанием в лесах каждый год разная из-за погодных условий.

Так скажу: еды все меньше, а медведя все больше. Он будет выходить к людям все чаще и чаще. Нападение на пасеку – это нормальное явление. Валерий Кузенков.

Дело в том, что популяция медведей растет. При этом их избыток — это плохо, считает охотовед. При встрече с хищником убегать от него нет смысла. Медведя можно попытаться прогнать или напугать шумом. Если вы встретите медведицу с детенышами или добычей, то она вряд ли станет нападать.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко