Опубликовано видео с проснувшимся вулканом Шивелуч на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой почти 5 километров.
Вулкан Шивелуч самый северный вулкан на Камчатке проснулся в прошлом году. В эти дни наблюдается массивный выброс пепла из жерла вулкана. Сегодня, 11 марта, был зафиксирован выброс пепла на высоту до 4700 метра. Пепловый шлейф распространился в восточном – юго-восточном направлении. На его пути населенный пункт Усть-Камчатск.
Выпадение пепла в населенных пунктах не зафиксировано. В регионе объявлен оранжевый уровень авиабезопасности. Туристические группы в данном районе не зарегистрированы.
Видео и фото: Instagram
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