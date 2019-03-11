Опубликовано видео с проснувшимся вулканом Шивелуч на Камчатке

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой около 4700 метра.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой почти 5 километров.

Вулкан Шивелуч самый северный вулкан на Камчатке проснулся в прошлом году. В эти дни наблюдается массивный выброс пепла из жерла вулкана. Сегодня, 11 марта, был зафиксирован выброс пепла на высоту до 4700 метра. Пепловый шлейф распространился в восточном – юго-восточном направлении. На его пути населенный пункт Усть-Камчатск.

Выпадение пепла в населенных пунктах не зафиксировано. В регионе объявлен оранжевый уровень авиабезопасности. Туристические группы в данном районе не зарегистрированы.

Видео и фото: Instagram