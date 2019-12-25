В Центре имени Курехина бригадир жестоко избил рабочего

Пострадал 43-летний рабочий строительной бригады из Белоруссии.

В Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове в Петербурге между рабочими произошла драка. Об этом пишет "Фонтанка" 16 сентября.

Пострадал 43-летний рабочий строительной бригады из Белоруссии, он обратился в больницу самостоятельно. У мужчины зафиксировали сочетанную травму головы, груди и конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и челюсти. Состояние оценено как тяжелое.

По подозрению задержали 36-летнего бригадира, земляка потерпевшего. Предварительно, злоумышленник нанес рабочему не менее трех ударов. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: Piter.TV