В Центре имени Курехина бригадир жестоко избил рабочего
Сегодня, 10:43
Пострадал 43-летний рабочий строительной бригады из Белоруссии.

В Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове в Петербурге между рабочими произошла драка. Об этом пишет "Фонтанка" 16 сентября. 

Пострадал 43-летний рабочий строительной бригады из Белоруссии, он обратился в больницу самостоятельно. У мужчины зафиксировали сочетанную травму головы, груди и конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и челюсти. Состояние оценено как тяжелое. 

По подозрению задержали 36-летнего бригадира, земляка потерпевшего. Предварительно, злоумышленник нанес рабочему не менее трех ударов. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту избиения бывшего следователя в Красном Селе возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

