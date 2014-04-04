США и Россия условились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций России и США в Эр-Рияде, которые были проведены накануне. Ключевыми договоренностями стали вопросы, касающейся "Черноморской инициативы" и 30-дневного прекращения огня по энергообъектам РФ и Украины.
Стороны договорились разработать конкретные меры по временному прекращению огня по энергетике и условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". В рамках последней дипломаты будут добиваться обеспечения безопасного судоходства и неиспользования коммерческих судов в военных действиях.
Также в заявлении упоминается следующее:
- Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира;
- РФ и США приветствуют поддержку третьими странами договоренностей по безопасности в энергетике и на море;
- Зерновая сделка не вступит в силу без снятия ограничений на поставку в РФ сельхозтехники;
- Договоренности РФ и США по Черному морю вступят в силу после снятия санкций с РСХБ и других банков, обеспечивающих торговлю в АПК;
- США обещали способствовать восстановлению доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок;
- Задействованные в сельхозэкспорте российские банки, включая РСХБ, должны быть обратно подключены к SWIFT.
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Фото: Reuters / Mohammed Benmansour
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