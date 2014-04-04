США и Россия условились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Дипломаты также разработают меры по прекращению огня по российской и украинской энергетике на 30 дней, начиная с 18 марта.

Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций России и США в Эр-Рияде, которые были проведены накануне. Ключевыми договоренностями стали вопросы, касающейся "Черноморской инициативы" и 30-дневного прекращения огня по энергообъектам РФ и Украины.

Стороны договорились разработать конкретные меры по временному прекращению огня по энергетике и условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". В рамках последней дипломаты будут добиваться обеспечения безопасного судоходства и неиспользования коммерческих судов в военных действиях.

Также в заявлении упоминается следующее:

Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира;

РФ и США приветствуют поддержку третьими странами договоренностей по безопасности в энергетике и на море;

Зерновая сделка не вступит в силу без снятия ограничений на поставку в РФ сельхозтехники;

Договоренности РФ и США по Черному морю вступят в силу после снятия санкций с РСХБ и других банков, обеспечивающих торговлю в АПК;

США обещали способствовать восстановлению доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок;

Задействованные в сельхозэкспорте российские банки, включая РСХБ, должны быть обратно подключены к SWIFT.

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Фото: Reuters / Mohammed Benmansour