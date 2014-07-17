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Испытания катера "Афалина" состоялись в акватории Финского залива
Сегодня, 16:35
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Испытания катера "Афалина" состоялись в акватории Финского залива

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Отмечается, что такие суда используют подразделения Росгвардии и МЧС России.

В акватории Финского залива прошли ходовые испытания гражданского катера модели "Афалина". Об этом 9 октября пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Отмечается, что такие суда используют подразделения Росгвардии и МЧС России. Заказчик назвал катер "Коньком". 

"Конек" оснащен двумя стационарными дизельными установками мощностью 320 лошадиных сил, на водной глади он развивает скорость до 62 км/ч. Длина борта составляет больше 11 метров, а запас топлива позволяет преодолеть около 500 километров пути. 

Ранее на Piter.TV: в Северной столице спустили на воду второй экскурсионно-прогулочный катамаран. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: катер, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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