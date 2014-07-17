Испытания катера "Афалина" состоялись в акватории Финского залива

Отмечается, что такие суда используют подразделения Росгвардии и МЧС России.

В акватории Финского залива прошли ходовые испытания гражданского катера модели "Афалина". Об этом 9 октября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что такие суда используют подразделения Росгвардии и МЧС России. Заказчик назвал катер "Коньком".

"Конек" оснащен двумя стационарными дизельными установками мощностью 320 лошадиных сил, на водной глади он развивает скорость до 62 км/ч. Длина борта составляет больше 11 метров, а запас топлива позволяет преодолеть около 500 километров пути.

Ранее на Piter.TV: в Северной столице спустили на воду второй экскурсионно-прогулочный катамаран.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"