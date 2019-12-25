Строительство станции метро "Юго-Западная" в Петербурге выходит на финишную прямую

Осталось два месяца до завершения работ на объекте будущей Красносельско-Калининской линии.

На строительной площадке станции метрополитена "Юго-Западная" в Санкт-Петербурге активно ведутся завершающие работы. Как сообщает корреспондент "КП-Петербург", большая часть строительных операций уже выполнена.

Главный вестибюль станции, представляющий собой пятиэтажное шестиугольное здание со стеклянным куполом, практически готов к эксплуатации. В настоящее время рабочие завершают облицовку ступеней и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает КП-Санкт-Петербург.

Согласно паспорту объекта, окончание строительства запланировано на 30 сентября 2025 года. Напомним, что первоначально срок сдачи станции был установлен на 15 декабря 2024 года, однако график был скорректирован. Губернатор Александр Беглов в июне текущего года подтвердил, что все работы идут согласно установленному плану.

Ранее сообщалось, что Красносельско-Калининская линия петербургского метро будет включать 18 новых станций метро.

Фото: портал "Строительный Петербург"