В Петербурге за 5 лет инвесторы построили 174 объекта образования

Ситуация изменилась с середины 2021 года, когда вопросы возведения социальных объектов были переданы на рассмотрение Градостроительной комиссии (ГРК).

За последние пять лет в Санкт-Петербурге девелоперы построили 126 детских садов, 40 школ и 8 образовательных комплексов. Ранее социальная инфраструктура в основном возводилась за счет городского бюджета, и у застройщиков не было четких обязательств по созданию школ и детских садов при строительстве новых жилых комплексов.

Как рассказал портал "Строительный Петебург", ситуация изменилась с середины 2021 года, когда вопросы возведения социальных объектов были переданы на рассмотрение Градостроительной комиссии (ГРК). С тех пор по решениям ГРК девелоперам было рекомендовано построить 105 детских садов на 22 тысячи мест и 60 школ на 45 тысяч учеников. Некоторые из этих объектов уже завершены и введены в эксплуатацию.

В общей сложности инвесторы планируют построить более 320 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Контроль за выполнением строительных работ ведет СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственное Комитету по строительству.

Ранее детский сад на Колпинском шоссе достроили на полгода раньше.

Фото: портал "Строительный Петебург"