Стрит-артер Саша Блот: "Я хожу рисовать на улицу ради глотка свободы"

Люди-насекомые, искусство-пузырь и свобода на стенах: Piter.TV беседует с новым героем рубрики "лица петербургского стрит-арта".

Пандемия коронавируса, обрушившаяся на Петербург, не смогла удержать в самоизоляции любителей парков, предприимчивых торговцев и уличных художников. Первые получали штрафы за прогулки по зеленым зонам, вторые раскладывали прилавки на улицах или открывали непродовольственные магазины вопреки ограничениям, а третьи не выпускали из рук краски и покрывали рисунками новые стены. Хотя отчасти можно сказать, что наш новый герой оставался в самоизоляции: этот стрит-артер предпочитает заброшенные здания вдалеке от людей и работает в одиночку.

Piter.TV поговорил с Сашей Блотом, пензенским художником, уверенно обосновавшимся в Петербурге. Ценители пустующих зданий и тишины подальше от города наверняка встречали его крупных красочных людей-насекомых. В нашем интервью все о том, что значат для художника эти персонажи, почему искусство – пузырь и как повлияет на стрит-арт его легализация.

PTV: Как давно вы покоряете петербургские стены и когда ваши работы впервые заметили или признали в этом городе

Я полтора года живу в Санкт-Петербурге и активно рисую в уличном пространстве. Первая большая работа здесь случилась в 2015 году в Музее стрит-арта. Это была прекрасная поездка и много знакомств с интересными людьми. В 2017 Музей стрит-атра позвал принять участие в выставке "Праздник к вам приходит", и я сделал масштабную работу "Переворот". Также в этом году был проект "Артификация", в котором получилось реализовать две работы. Параллельно с участием в выставках и проектах я рисовал нелегально.



PTV: Кто вы в повседневной жизни и чем занимаетесь, когда не рисуете на улицах? Расскажите немного о самом себе

Вне улицы занимаюсь студийными практиками и делаю работы на бумаге и холстах. Много экспериментирую с материалами, сейчас совмещаю акварель, графику и вышивку на бумаге. У меня есть постоянная работа, которая даёт возможность стабильного дохода. Балансирую от рутинного к творческому и наоборот.

PTV: Какое место в вашей жизни занимает искусство и что привело вас к стрит-арту?

Рисование – это большая часть моей жизни (в слове "большая" сам не знаю куда правильнее поставить ударение). Через него я изучаю себя, развиваюсь, прихожу к гармонии с собой и миром, становлюсь целостным.

В художественной школе и институте я много изучал правила академического рисунка и основы живописи. Это был хороший опыт, но постоянный контроль со стороны преподавателя не даёт поймать творческий поток и освободиться от рамок. Так в 2008 я первый раз в качестве эксперимента пошёл рисовать на стену. Это был максимально свободный процесс. Я чувствовал, что только моё внутреннее чутьё может говорить, как и что рисовать, а необычные материалы и новая поверхность открыли новые художественные возможности. Это был глоток свободы, ради которого до сих пор хожу рисовать на улицу.

PTV: Практически на всех ваших уличных работах человеческое лицо сопряжено с телом животного/насекомого или частью растения. Почему вы выбрали для высказываний такую странную смесь?

Это творческая попытка нас уравнять. Все живые организмы взаимосвязаны, каждый из нас важен. Насекомые, люди и животные объединены похожим набором инстинктов. Я хочу, чтобы мы ценили всё, что есть, брали на себя ответственность за окружающий мир и наше влияние на него. Часто в момент нанесения краски на стену можно видеть проползающего по ней паучка. Предпочитаю аккуратно смахнуть его, ведь это я вторгаюсь в его пространство и среду обитания.

PTV: В вашем профиле я встретила интересную цитату: "Искусство давно превратилось в безвкусную пережёванную жвачку, и всё, что происходит - лишь надувание пузырей, кто побольше, а кто покрасивше". Вы сами тоже участвуете в таком надувании пузырей или видите в своем творчестве иную цель?

Я скорее наивно думаю, что внутри пузыря, который надуваю, есть что-то интересное и важное.

PTV: Тем, кто встретит ваши работы на улице, не удастся увидеть своеобразные подписи к ним, эдакие расшифровки, которые вы оставляете у себя в профиле. Значит, такие зрители могут понять картинку совсем иначе. Но как по-вашему, нужно разъяснять работу зрителям или все-таки дать им свободу восприятия?

Люблю, когда зритель сам читает работу. Мои рисунки часто построены на достаточно понятных метафорах и символах. Нравится, когда идея имеет лаконичный и яркий окрас. Но если человек по-своему читает идею работы, то это тоже хорошо, значит у него есть своё восприятие и взгляд.

PTV: Сколько ваших работ исчезло силами коммунальщиков? Что чувствуете, когда они пропадают?

Давно спокойно отношусь к закрашиванию моих работ. Это часть стрит-арта. Он появляется в любой момент, и также в любой момент может исчезнуть. Часто я рисую в заброшенных зданиях и расселённых домах, делая целые серии работ. Когда их сносят, десятки рисунков исчезают вместе с ними. Это часть непрерывного процесса.

PTV: Сколько художников, столько и целей: высказаться насчет политических, экологических, социальных проблем, просто украсить город, выделиться и стать заметным. Какой вариант ближе вам и что вообще для вас стрит-арт?

Я интроверт и не очень люблю словесный контакт с людьми. Думаю, что стрит-арт даёт мне возможность делиться эмоциями и мыслями на открытом пространстве с большим или не очень большим числом людей. Попытка творческого диалога (хотя скорее это похоже на монолог). Для меня стрит-арт – это возможность говорить, визуально формулировать свои мысли.

PTV: Как считаете, какие отношения должны быть между стрит-артом и городом: вечное противостояние и вражда или выгодный симбиоз? Почему?

И та и другая форма должны присутствовать. Здесь, скорее, речь идёт о взглядах художника и его целях высказывания. Одни взгляды идут в разрез с городскими устоями, городской эстетикой и общей визуальной картиной; другие взгляды напрямую совпадают с этими аспектами. Мне интересно видеть и то и другое, главное, чтобы это было искренне и талантливо сделано.

PTV: Поделитесь планами на свое "уличное" будущее. Возможно, впереди масштабные задумки или коллаборация с другими художниками?

Моё творчество – это спонтанный поток изменяющегося настроения. Новые жизненные ситуации диктуют новые размышления, которые напрямую влияют на характер и сюжет работ. Уже полгода хочу начать делать новый зин, идея которого требует очень большого количества времени и концентрации, но уличные и студийные работы постоянно забирают меня.

Что касается коллабораций с другими художниками, я очень ценю и люблю это. Происходит сильнейший обмен энергиями, новое раскрытие уже привычных для тебя образов и художественных приёмов.

PTV: В Петербурге могут легализовать граффити и прочие арт-объекты, но предварительно с властями нужно будет договориться о размещении работы. Что думаете об этом?

Они, конечно, могут легализовать, но все, кто раньше рисовал, не согласовывая свои рисунки, продолжат в том же ключе. И это правильно.

PTV: Как вы представляете себе петербургский (или российский) стрит-арт спустя пару лет?

В существующий сейчас винегрет всё больше будут добавляться гниющие и недозревшие ингредиенты. Но когда мыльный пузырь внимания со стороны общества лопнет, останутся только те, кто действительно любит рисовать на улице.

Борьба художников и коммунальщиков. Какие граффити мы потеряли в этом году.

Фото: sashablot / Instagram