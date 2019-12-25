Петербургский кинолог инсценировала смерть служебной собаки

Она таким образом хотела оставить собаку себе.

В Петербурге кинолог инсценировала смерть служебной собаки, чтобы после увольнения оставить её себе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Капитан полиции Екатерина Т., которая работала в Центре кинологической службы МВД по Петербургу и Ленобласти, 3 сентября сообщила о смерти служебной собаки по кличке Келли. Собака жила с сотрудницей и якобы утонула в озере во время прогулки.

Через месяц после этого Екатерина уволилась, а во время прогулки её парня заметили с собакой очень похожей на Келли. На проверку отправились сотрудники следственно-оперативной группы, которые обнаружили на питомце клеймо с номером, вживлённый чип и именной ошейник Келли.

Келли забрали обратно к кинологам, а Екатерине теперь грозит уголовное дело о присвоении с использованием служебного положения.

Фото: pxhere.com (носит иллюстративный характер)