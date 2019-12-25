  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский кинолог инсценировала смерть служебной собаки
Сегодня, 11:33
126
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский кинолог инсценировала смерть служебной собаки

0 0

Она таким образом хотела оставить собаку себе.

В Петербурге кинолог инсценировала смерть служебной собаки, чтобы после увольнения оставить её себе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Капитан полиции Екатерина Т., которая работала в Центре кинологической службы МВД по Петербургу и Ленобласти, 3 сентября сообщила о смерти служебной собаки по кличке Келли. Собака жила с сотрудницей и якобы утонула в озере во время прогулки.

Через месяц после этого Екатерина уволилась, а во время прогулки её парня заметили с собакой очень похожей на Келли. На проверку отправились сотрудники следственно-оперативной группы, которые обнаружили на питомце клеймо с номером, вживлённый чип и именной ошейник Келли.

Келли забрали обратно к кинологам, а Екатерине теперь грозит уголовное дело о присвоении с использованием служебного положения.

Фото: pxhere.com (носит иллюстративный характер)

Теги: кинолог, собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии