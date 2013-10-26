Эксперты прокомментировали драку в Новой Москве

Они считают, что миграционную политику надо менять.

Следственный комитет переквалифицировал драку на Нововатутинском проспекте в Новой Москве в "покушение на убийство" вместо "хулиганства". Произошедшее прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что переквалифицированием статьи следователи дали сигнал, что нападавшие не уйдут от ответственности. При этом решение в среднесрочной перспективе на сложную межнациональную ситуацию в Новой Москве, скорее всего, не повлияет. Эксперты считают, что нужно увеличить число правоохранителей в районе, а также пересматривать миграционную политику.

Напомним, 4 ноября на Нововатутинском проспекте в Новой Москве четверо человек напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. Конфликт попал на камеры внешнего видеонаблюдения, что помогло правоохранителям оперативно вычислить и задержать нападавших. Фигуранты уголовного дела отказались признавать вину в покушении на убийство, однако не отрицают участие в драке.

Фото: Telegram / Baza