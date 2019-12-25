Судьба граффити с Хармсом станет понятна в середине марта

Предполагается, что тогда суд вынесен свое решение.

Жители Петербурга и администрация Центрального района пока не заключили мировое соглашение по граффити с Хармсом на улице Маяковского. Об этом Piter.tv узнал в пресс-службе районной администрации.

Активисты заявляли о том, что юридической возможности сохранить мурал нет, однако ранее говорили о том, что для этого нужно согласие от всех собственников.

Сейчас до сих пор идет процесс. Как он завершится - мы пока не знаем. Возможно, будет какое-то мировое соглашение. К середине марта должно быть понятно. пресс-служба администрации Центрального района.

Если граффити все же решено будет уничтожить, это будут делать при установлении стабильной плюсовой температуры, не раньше апреля-мая. В ином случае штукатурка к лету просто обвалится, пояснили в администрации.

Говорить о том, есть ли шанс сохранить граффити — тяжело, так как и некоторые жители поддерживают создание световой проекции. Петербуржцы есть и со стороны истцов, и со стороны ответчиков.

Автор изображения Паша Кас выступает против световой проекции.

Фото: Piter.tv