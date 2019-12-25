Судьба граффити с Хармсом станет понятна в середине марта

Жители Петербурга и администрация Центрального района пока не заключили мировое соглашение по граффити с Хармсом на улице Маяковского. Об этом Piter.tv узнал в пресс-службе районной администрации.
Активисты заявляли о том, что юридической возможности сохранить мурал нет, однако ранее говорили о том, что для этого нужно согласие от всех собственников.
Сейчас до сих пор идет процесс. Как он завершится - мы пока не знаем. Возможно, будет какое-то мировое соглашение. К середине марта должно быть понятно.
пресс-служба администрации Центрального района.
Если граффити все же решено будет уничтожить, это будут делать при установлении стабильной плюсовой температуры, не раньше апреля-мая. В ином случае штукатурка к лету просто обвалится, пояснили в администрации.
Говорить о том, есть ли шанс сохранить граффити — тяжело, так как и некоторые жители поддерживают создание световой проекции. Петербуржцы есть и со стороны истцов, и со стороны ответчиков.
Автор изображения Паша Кас выступает против световой проекции.
Фото: Piter.tv
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