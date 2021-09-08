Как найти свои корни. Интервью с генеалогом

Как и зачем искать своих предков, с чего начать и какие источники использовать — все это рассказывает историк-генеалог, сооснователь сервиса Familio Александр Воробьев.

Зачем изучают историю своей семьи?



Генеалогия – это наука о родственных связях, и тот человек, который изучает свою или чужую родословную, называется генеалог. Иногда кто-то исходит из практических целей: подтвердить наследств или национальность для иммиграции, но многие – потому что им это интересно. Многие говорят, что они хотят передать эту информацию своим детям.

С чего начать изучение своей семьи?

Самое главное, с чего стоит начать, с опроса родственников и изучение своего семейного архива. Всегда нужно задавать три основных вопроса про каждого человека: кто (узнать точное имя родственника), когда (выяснить дату рождения) и где (определить место рождения и жизни).

Какую информацию можно найти?

По дореволюционному периоду, если брать крестьянскую родословную (а 75% населения до революции в России были крестьянами), то можно узнать имя и отчество, категорию (бывшие монастырские, однодворцы), владельца, перемещения, размер хозяйства и так далее.

Где искать информацию о предках?

Документы советского периода (о браках, смертях и т.д.) можно найти в загсах по месту жительства. Сейчас есть единая база загса, и находясь в одном городе, можно заказать по базе данные из другого населенного пункта. Моменты, связанные с проживанием, следует искать в домовых книгах по городам. В Петербурге такие книги хранятся в Центральном госархиве. Для сельской местности – есть хозяйственные книги, в зависимости от региона они хранятся в местных администрациях. Работа и учеба: есть личные дела и карточки по местам. То, что связано с военной службой, в частности с ВОВ, – онлайн-база "Память народа".

Какими еще ресурсами можно пользоваться?

По Первой мировой войне – база "Памяти героев великой войны", по репрессированным – база общества "Мемориал", база "Открытый список". Плюс база familio.org.

Видео, фото: Piter.tv