Метростроители рассказали, как строилась "Фрунзенская"

В настоящий момент станция метро закрыта на реконструкцию, которая продлится до июня 2027-го года.

В Telegram-канале "Подземник" рассказали, как строилась открывшаяся в конце 2008-го года станция метро "Фрунзенская". На сегодняшний день она находится на плановой реконструкции, которая продлится до середины 2027-го года.

Станция была открыта 20 декабря 2008 года в составе первого пускового комплекса Фрунзенского радиуса, который состоял из двух станций: "Звенигородская" и "Волковская". До 7 марта 2009 года поезда между этими станциями ходили в челночном режиме, а с вводом в эксплуатацию станции "Спасская" 4-й линии, к 5-й линии подключили станцию "Садовая" и поезда пошли в привычном режиме. Telegram-канал "Подземник"

"Фрунзенская", как пояснили метростроители, является станцией колонного типа глубокого залегания. Платформа станции располагается на глубине 57 метров под земелей. Ее строительство велось через шахту №614. Пилот-тоннели направления разрабатывались еще в 1994-м году, однако вскоре работы прекратились и смогли возобновиться только в 2004-м году.

Переборка тоннелей на станционный диаметр (9,8 метра) началась в 2006. В 2007 году началась проходка верхнего свода среднего станционного тоннеля. В 2008 году был сооружен переход на станцию "Пушкинская" Кировско-Выборгской 1-й линии. В 2008-2009 годах велась проходка наклонного хода и строительство вестибюля, который открыли 27 декабря 2009 года. Telegram-канал "Подземник"

Ранее в петербургском метро произошел курьезный случай: блогер-провокатор уронил на пути кошелек и полез его доставать. Спустившись, он обнаружил, что в его сторону едет прибывающий на станцию "Спасская" поезд.

Фото: Telegram / Подземник