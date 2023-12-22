Спектакль "Это все она"

Постановку можно увидеть в Балтийском доме 21 января. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Драма о вечном конфликте отцов и детей. Мать с сыном живут в своих мирах и почти не разговаривают. Пытаясь найти контакт с собственным ребенком, героиня создает фейковый аккаунт в соцсети и начинает писать сыну, выдавая себя за привлекательную и интересную ровесницу. Между родственниками наконец налаживаются отношения, но только в виртуальном пространстве. Дома между матерью и сыном — глухая стена. Усугубляет ситуацию то, что юноша влюбляется в подругу из Сети, а потом неожиданно узнает, что девочка - это его мать, которая все это время врала…

В этой истории многие найдут себя. Драма отражает вечные проблемы и поднимает важные вопросы. Драматург Андрей Иванов и режиссер Данил Чащин не предлагают готовых решений. Каждый зритель должен найти ответ для себя самостоятельно.

Театр-постановщик – Арт-Партнер XXI. На сцену выйдут Виктория Толстоганова, Даня Киселёв и Денис Власенко.

Фото: ВКонтакте / АРТ-ПАРТНЕР XXI | РУССКИЙ РЕГТАЙМ