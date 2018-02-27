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Стало известно, когда елочные базары в Петербурге начнут работу в 2021 году
Сегодня, 16:54
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kraratau27 Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда елочные базары в Петербурге начнут работу в 2021 году

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Петербург заключил 14 новых договоров аренды участков.

Предновогодние елочные базары в Петербурге начнут работу 20 декабря 2021 года. Новогодние деревья можно будет приобрести по 82 адресам в разных районах города. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского правительства.

Полный список легальных торговых точек опубликован на сайте комитета имущественных отношений Северной столицы. Всего в этом году Петербурга заключил 14 новых договоров аренды участков, которые остаются за предпринимателями в течение пяти зимних сезонов подряд. Всего в настоящее время действуют 54 договора.

В прошлом году Piter.TV побывал на одном из предновогодних рейдов по елочным базарам.

Фото: Piter.tv

Теги: елки, елочные базары, новый год, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Афанасьев Николай
Сегодня 17:14

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