Стало известно, когда елочные базары в Петербурге начнут работу в 2021 году

Петербург заключил 14 новых договоров аренды участков.

Предновогодние елочные базары в Петербурге начнут работу 20 декабря 2021 года. Новогодние деревья можно будет приобрести по 82 адресам в разных районах города. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского правительства.

Полный список легальных торговых точек опубликован на сайте комитета имущественных отношений Северной столицы. Всего в этом году Петербурга заключил 14 новых договоров аренды участков, которые остаются за предпринимателями в течение пяти зимних сезонов подряд. Всего в настоящее время действуют 54 договора.

В прошлом году Piter.TV побывал на одном из предновогодних рейдов по елочным базарам.

Фото: Piter.tv