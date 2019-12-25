Названы два эффективных продукта против коронавируса COVID-19

Группа ученых из Пакистана совместно с коллегами из США и Канады провели эксперимент с участием пациентов, заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме.

Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликовали на портале medRxiv.

Группа ученых из Пакистана совместно с коллегами из США и Канады провели эксперимент с участием пациентов, заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Часть участников получала каждый день один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, а другая часть — плацебо. Эксперимент шел 13 дней.

Прием этих продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме и помог вывести вирус из организма на четыре дня раньше.

Употребление тмина и меда не показало побочных эффектов.

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