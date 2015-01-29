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Ребенок находится в тяжелом состоянии после ДТП на "зебре" в Большой Ижоре
Сегодня, 9:36
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Ребенок находится в тяжелом состоянии после ДТП на "зебре" в Большой Ижоре

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Виновниками аварии оказались сразу два водителя.

Автомобиль сбил женщину с ребенком в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. По предварительным данным, причиной стало несоблюдение дистанции, узнал Piter.TV

ДТП произошло днем 28 декабря на Приморском шоссе, 15. Водитель "Вольво" ехал близко к грузовику, который, по всей видимости, и задел пешеходов, хотя остановился их пропустить на нерегулируемом пешеходном переходе. Травмы получили 5-летний ребенок и 37-летняя женщина. Оба пешехода госпитализированы, ребенок находится в тяжелом состоянии. 

В отношении водителя "Вольво" составили сразу же 3 протокола, водитель грузовика получил 1 протокол. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре в Лужском районе Ленобласти погибли двое. 

Фото: Piter.TV

Теги: большая ижора, дтп, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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