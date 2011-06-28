Впереди ожидается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В Ломоносовском районе дорожники ремонтируют дорогу Форт "Красная Горка" – Коваши – Сосновый Бор. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

На участке уже восстановили асфальтобетонное покрытие, провели работы по микропрофилированию основания и уже приступили к укладке выравнивающего слоя. Дорожники также выполнили работы по укреплению участка региональной дороги. После усиления основания трассы она сможет успешно выдерживать возрастающие нагрузки.

Впереди ожидается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня, обустройство остановки общественного транспорта, а также благоустройство прилегающей территории.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти