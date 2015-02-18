Дело по "схеме Долиной" впервые прекращено в Петербурге: собственница вернёт деньги и сядет

Потерпевшая договорилась вернуть покупателю 5 млн рублей, а сама стала фигуранткой другого уголовного дела.

В Санкт-Петербурге впервые прекращено судебное производство по иску жертвы мошенников к покупателю квартиры, приобретённой по так называемой "схеме Долиной". Как сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева, стороны заключили мировое соглашение.

Летом 2024 года М. продала свою квартиру К. за 5 млн рублей, после того как неизвестные, представляясь сотрудниками полиции и ЦБ, убедили её, что это необходимо для "сохранения денег". Позже она поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию и подала иск о признании сделки недействительной.

Накануне, 11 декабря 2025 года, стороны пришли к компромиссу. По условиям мирового соглашения, М. вернёт К. 5 млн рублей через специальный банковский аккредитив, действующий до апреля 2026 года. Покупатель, в свою очередь, обязуется освободить и вернуть квартиру. Суд утвердил соглашение, прекратил производство и постановил вернуть истице уплаченную госпошлину из бюджета города.

Примечательно, что сама М. также оказалась вовлечена в аналогичное преступление, но уже в роли обвиняемой. Ранее Дзержинский районный суд признал её виновной по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в январе 2025 года она, действуя по указанию неустановленных лиц, лично получила от другой потерпевшей 10 млн рублей, которые та также собрала под давлением аферистов. М. была приговорена к 2,5 годам колонии общего режима и обязана возместить потерпевшей 9,95 млн рублей. В суде она частично признала вину, раскаялась и принесла извинения.



Напомним, летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой аферистов, которые за четыре месяца уговорили её продать жильё в центре Москвы и перевести вырученные средства на "безопасные счета". Общий ущерб составил не менее 317 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Балашихинский суд приговорил четырёх фигурантов этого дела к реальным срокам.

Параллельно певица оспорила сделку с квартирой. Хамовнический суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд встали на её сторону, восстановив право собственности. В результате Лурье, купившая жильё у мошенников, лишилась и денег, и квартиры, а также была вынуждена заплатить налог на имущество как формальный владелец. Теперь окончательное решение по спорной сделке должен вынести Верховный суд. Правда, Долина предложила Лурье мировое соглашение с возвратом 112 миллионов рублей в рассрочку на три года, но в итоге в эфире Первого канала заявила о готовности вернуть всю сумму сразу.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина