Неадекватный пассажир рейса "Москва - Душанбе" устроил дебош в самолете. СК возбудил уголовное дело.

В сети опубликовано видео неадекватного поведения пассажира самолета и видео допроса дебошира.

Накануне вечером, 29 августа, самолет рейса "Москва - Душанбе" был вынужден вернуться в аэропорт из-за дебошира.

Примерно в 19 часов 15 минут один из пассажиров начал вести себя неадекватно. После просьбы стюардессы вести себя спокойнее, мужчина подошел к стюардессе и нанес ей удар кулаком в голову. После этого агрессивный пассажир начал угрожать заложенной в самолете бомбой.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Пассажира обездвижили и усадили в кресло, но он все равно не унимался, продолжая угрожать и называть себя аллахом. Один из пассажиров пытался успокоить неадеквата, но тот не унимался.

Мужчину после посадки задержали и допросили. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту дебоша возбудило уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное на воздушном транспорте".

В настоящее время, проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, подозреваемый допрашивается. Уже установлено, что подозреваемый является гражданином Таджикистана 1993 года рождения. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу. Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

На опубликованных кадрах видео, снятым в салоне самолета, записано только вторая часть скандала, когда авиадебошира уже усадили и обездвижили в кресле. Также следком опубликовал видео допроса дебошира уже на земле.

Видео: YouTube/ Мирзо Салинпур; Следком