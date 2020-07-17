Экс-мэр Аргуна сорвался со скалы на собственном автомобиле и погиб

Темирбаев скончался от полученных травм.

В Чечне погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев. Его автомобиль упал в обрыв со скалы. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Собеседники издания говорят, что 6 апреля на трассе между Шатоем и Грозным машина с Темирбаевым сорвалась в обрыв. Экс-мэр Аргуна скончался на месте из-за полученных травм.

Напомним, Ибрагим Темирбаев занимал должностьи мэра Аргуна на протяжении 15 лет до 2019 года. После его оставки новым главой города стал родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. О причинах отставки Темирбаева нигде не сообщалось.

Ранее мы сообщали, что Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Фото: newargun.ru